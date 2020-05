Baden-Baden – Radfahrerin kollidiert mit Autotür

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zur leichten Verletzung einer 42-jährigen Fahrradfahrerin kam es am Mittwochnachmittag nach einem Zusammenstoß der Radlerin mit einer Autotür im Bereich der Luisenstraße. Gegen 14 Uhr hatte ein am Fahrbahnrand parkender Autofahrer, allem Anschein nach beim Aussteigen, die vorbeifahrende Frau übersehen. Durch die Kollision kam die Zweirad-Lenkerin zu Fall und musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden legen gegen den mutmaßlichen Verursacher eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden vor.

