Baden-Baden – Radfahrerin verletzt

Offenburg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen in der Breisgaustraße wurde eine 37-jährige Radfahrerin verletzt. Die Frau war kurz vor 9 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als sie im Bereich einer dortigen Einmündung die Vorfahrt einer 22-jährigen Ford-Fahrerin missachtete. Es kam zur Kollision, wobei die Lenkerin des Zweirades gegen die Windschutzscheibe prallte und letztlich auf die Straße stürzte. Sie musste vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

