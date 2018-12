Baden-Baden – Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Lenkerin eines Volkswagen war am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der Gallenbacher Straße in Richtung Steinbach unterwegs, als sie nach links in die Klosterbergstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden, 53 Jahre alten Lenker eines Rollers und es kam zur Kollision. Während die Endzwanzigerin unverletzt blieb, wurde der 53-Jährige zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in das Klinikum nach Baden-Baden gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2.500 Euro. /ma

