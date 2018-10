Baden-Baden – Sachbeschädigung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Unbekannte haben im Verlauf des Montagabends insgesamt drei an der Uferpromenade des Oosbachs aufgestellte Parkbänke in das Gewässer geworfen und so einen Schaden im dreistelligen Bereich verursacht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

