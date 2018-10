Baden-Baden – Sachschaden verursacht, Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Der Lenker eines LKW befuhr am Montagvormittag gegen 11 Uhr die Waldseestraße in Richtung der Langestraße, als sich die Fahrbahn aufgrund von parkenden Fahrzeugen etwas verengte. In diesem Bereich soll ihm der noch unbekannte Lenker eines Autos entgegen gekommen sein, weshalb der Fahrer des Schwergewichts ausweichen musste und hierbei einen geparkten Jaguar beschädigte. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Personen die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können, oder der Pkw-Lenker selbst, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 07221/680-0, in Verbindung zu setzen.

