Baden-Baden, Sandweier – Diebstahl auf Autobahnraststätte

Baden-Baden (ots) – Die Vergesslichkeit eines 51-Jährigen führte zum Verlust seiner schwarzen Lederumhängetasche. Er hatte am Montag gegen 16 Uhr im Sanitärbereich der Tank- und Rastanlage seine mitgeführte Tasche mit Wertsachen auf dem Boden abgestellt und beim Verlassen der Räume vergessen. Nachdem er das Malheur auf der Weiterfahrt in Richtung Süden bemerkte, wieder umkehrte und zur Raststätte zurückfuhr, konnte die Tasche nicht mehr aufgefunden werden. Sie wurde mutmaßlich durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt wenige hundert Euro. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers in Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

