Baden-Baden, Sandweier – Einbruchsversuch gescheitert

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist zwischen Dienstag und Donnerstag an einer Terrassentür eines Anwesens in der Pfarrstraße gescheitert. Der Eindringling hatte den Rollladen der Tür hochgeschoben und mit einem Stein fixiert. Seine Hebelversuche waren dann aber nicht von Erfolg gekrönt. Unverrichteter Dinge trat der Unbekannte seinen Heimweg an. Der angerichtete Sachschaden beziffert sich auf rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4124308