Baden-Baden, Sandweier, K 9613 – Hoher Sachschaden

Baden-Baden, Sandweier (ots) – Rund 15.000 Euro Sachschaden gingen aus einer Kollision am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Richard-Haniel-Straße zur Römerstraße hervor. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachte dort kurz vor 16.30 Uhr die Vorfahrt eines in Richtung Iffezheim fahrenden Renault-Lenkers. Beide Chauffeure blieben unversehrt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921089