Baden-Baden, Sandweier – Unfall an roter Ampel, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau und einem Sachschaden von rund 6.000 Euro kam es am Donnerstagmorgen gegen 8:20 Uhr an der Kreuzung Sandweierer Straße und der Römerstraße. Die Fahrerin eines weißen Fiat Panda war zu dieser Zeit aus Richtung Rastatt kommend auf der Sandweierer Straße unterwegs und übersah offenbar die für sie `Rot´ zeigende Ampel. Als sie die Kreuzung passierte, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden schwarzen VW-Bus einer 51-Jährigen. Die Beifahrerin des Fiat verletzte sich hierbei und musste zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in die Stadtklinik Baden-Baden gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

