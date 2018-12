Baden-Baden, Sandweier – Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Anzeige

Baden-Baden, Sandweier (ots) – Nach einem Einbruch am Dienstagabend in ein Firmengebäude in der Richard-Haniel-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Ein zunächst Unbekannter war kurz vor 21 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen eingestiegen und wenig später wieder geflüchtet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Ermittler in Tatortnähe einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Ob dieser für den Einbruch verantwortlich ist, wird nun geprüft.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4141223