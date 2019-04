Baden-Baden – Scheibe eingeschlagen und Aktentasche gestohlen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Einem noch Unbekannten gelang es am Sonntag, durch das Einschlagen einer Scheibe eine in einem geparkten Mercedes abgelegte Aktentasche zu stehlen und unerkannt zu entkommen. Der schwarze Benz war zwischen Sonntagmittag und -abend in der Beethovenstraße abgestellt, als ein Zeuge die beschädigte Scheibe bemerkte und den Vorfall der Polizei meldete. Wer etwas Verdächtiges beobachten konnte oder Hinweise auf den Unbekannten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221/680-0 bei den ermittelnden Beamten. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4256921