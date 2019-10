Baden-Baden – Schülerin angefahren / Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug wurde am vergangenen Freitag eine 17-Jährige leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein Mercedes die Sophienstraße in Richtung Stephanienstraße, als die Fußgängerin, hinter einem parkenden Fahrzeug hervor kommend, die Fahrbahn betrat und vom herannahenden Auto erfasst wurde. In Folge des Zusammenpralls wurde die Schülerin in einer örtlichen Klinik ambulant behandelt. Ein Sachschaden entstand in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221-6800 in Verbindung zu setzen.

