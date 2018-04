Baden-Baden – Schwelbrand

Baden-Baden (ots) – Die mit einem Schwelbrand bei Dacharbeiten an einem Gebäude „Im Rosengarten“ einhergehende Rauchentwicklung rief am Mittwochmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sowie des örtlichen Polizeireviers auf den Plan. Der Qualm zog durch ein offen stehendes Fenster in das Anwesen, wodurch die Brandmeldeanlage auslöste. Personen wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe an dem Gebäude kann noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927538