Baden-Baden – Schwer verletzt

Baden-Baden (ots) – Eine schwer verletzte Rollerfahrerin und ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Dienstagmittag. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 28 Jahre alter VW-Lenker gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich der Wiesenstraße zur Goethestraße die Vorfahrt einer Roller-Fahrerin missachtet. Die 25-Jährige erschrak sich aufgrund des plötzlich auftauchenden Hindernisses, kam in Schräglage und stürzte. Sie musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

