Baden-Baden – Schwer verletzte Radfahrerin

Baden-Baden (ots) – Eine 37 Jahre alte Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Breisgaustraße schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war kurz vor 9 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Hubertusstraße kommend in Richtung der Bauernfeldstraße unterwegs und hatte hierbei die Vorfahrt einer aus Richtung der Schwarzwaldstraße herannahenden Autofahrerin missachtet. Durch die Kollision wurde die Radfahrerin auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert, wodurch sie so schwer verletzt wurde, dass sie zur Behandlung ins Klinkum Mittelbaden gebracht werden musste. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

