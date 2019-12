Baden-Baden – Schwerer Verkehrsunfall

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zu mehreren Verletzten, einer noch andauernden Sperrung und hohem Sachschaden, kam es bei einem Unfall auf der L 79a (Schlossbergtangente) in Baden-Baden. Gegen 13:20 Uhr kam ein talwärts fahrender Kleinwagen im Verlauf einer Rechtskurve aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Geländewagen. Einsatzkräfte mehrerer Rettungswagen, ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in verschiedene Kliniken. Derzeit dauern die Arbeiten an der Unfallstelle auf noch nicht absehbarer Zeit an.

