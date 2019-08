Baden-Baden – Sicherstellung eines Mercedes

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Zeuge meldete einen auffällig umherfahrenden Mercedes in der Breisgaustraße und im Jägerweg, der durch zwei junge Männer abwechselnd gefahren würde. Die Beamten der verständigten Polizei aus Baden-Baden konnten im Bereich des nur wenige hundert Meter entfernten Fachmarktzentrums einen 18-Jährigen und einen 16-Jährigen feststellen die im Verdacht stehen mit dem Fahrzeug, welches in diesem Bereich ebenfalls aufgefunden werden konnte, gefahren zu sein. Da am Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren die als gestohlen gemeldet sind und der Sachverhalt vor Ort nicht abschließend zu klären war, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Weitere Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes führen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. /ag

