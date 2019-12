Baden-Baden, Steinbach, B 3 – Betrunken Unfall verursacht

Anzeige

Baden-Baden, Steinbach, B 3 (ots) – Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der B 3 in Fahrtrichtung ‚Karcher-Kreuzung‘ in das Heck eines stehenden Fahrzeuggespanns geprallt und hat hierbei nicht nur einen Schaden von etwa 2.000 Euro angerichtet, sondern überdies auch den 32 Jahre alten Fahrer eines VW leicht verletzt. Nach der ersten Kollision setzte der 76-jährige Unfallverursacher seinen Wagen zurück und stieß hierbei gegen einen weiteren, hinter ihm stehenden VW. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Bühl bei dem Senior Atemalkoholgeruch feststellen. Das Display des Testgeräts zeigte schließlich einen Wert von über 1,5 Promille an. Nach einer erhobenen Blutprobe musste der 76-Jährige seinen Führerschein abgeben. Der Leichtverletzte wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

