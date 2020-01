Baden-Baden/Steinbach – Einbrecher gestört

Anzeige

Baden-Baden Steinbach (ots) – Gestört wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Einbrecher am Donnerstag gegen 18:45 Uhr durch den nach Hause kommenden Eigentümer. Der ungebetene Gast gelangte durch das Aufhebeln der Terrassentür auf der Rückseite des Hauses in das Anwesen in der Yburgstraße. Im Anschluss wollte er wohl gerade beginnen das Haus nach Diebesgut zu durchsuchen, als er überrascht wurde. Er flüchtete ohne Beute über die offenstehende Terrassentür in unbekannte Richtung. Die Polizeibeamten in Bühl haben die Ermittlungen übernommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0. /ag

