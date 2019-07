Baden-Baden, Steinbach – Eingebrochen

Anzeige

Baden-Baden, Steinbach (ots) – Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in ein Anwesen in der Yburgstraße eingestiegen und haben Beute gemacht. Vermutlich drangen die ungebetenen Besucher über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten hier ein Portemonnaie. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

