Baden-Baden, Steinbach – Feuer in einem Lagerraum ausgebrochen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – In einem Lagerraum einer Firma in der Doktor-Rudolf-Eberle-Straße ist heute Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Aus noch nicht nachvollziehbaren Gründen sind dort kurz nach 11.30 Uhr aufbewahrte Akkus in Brand geraten und haben für eine erhebliche Rauchentwicklung gesorgt. In dem betroffenen Raum hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen auf. Dem Firmeninhaber ist es noch vor Eintreffen der Wehrleute gelungen, die Flammen mit eigenen Mitteln zu bändigen und zu löschen. Verletzte sind nach bisherigen Erkenntnissen keine zu beklagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber in die Tausende gehen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4031722