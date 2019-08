Baden-Baden, Steinbach – Reifen zerstochen / Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden, Steinbach (ots) – Ein noch Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in der Häfnerstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden an insgesamt zwei dort geparkten Pkw mehrere Reifen zerstochen und so ein Schaden von rund 200 Euro verursacht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 07223 99097-0 erbeten.

