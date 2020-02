Baden-Baden, Steinbach – Tankstelle überfallen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein mutmaßlich akzentfrei deutschsprechender, schlanker, mit Sturmhaube maskierter Mann, betrat am Freitag gegen 21:45 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Poststraße. Unter dem Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte er nach Aussage der anwesenden Beschäftigten die Herausgabe des Bargeldes, das er sich dann durch die von ihm mit der Waffe Bedrohten, in einen mitgeführten Rucksack schütten ließ. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge beobachtete wie der dunkel gekleidete Täter anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte oder in Richtung Römerwall flüchtete. Die Beamten des Kriminalkommissariats in Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 07222 761-0.

