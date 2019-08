Baden-Baden, Steinbach – Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden, Steinbach (ots) – Ein in der Yburgstraße abgestellter Mercedes wurde am Freitag, zwischen 7 Uhr und 19:30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Obwohl im Heckbereich der C-Klasse ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Am Mercedes konnten rote Lackantragungen festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Unfalls um Hinweise unter Telefon: 07223 99097-0.

