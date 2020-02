Baden-Baden – Streitigkeit

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zu einem Streit zwischen zwei Bekannten kam es am Mittwochabend in einer Bar in der Kaiserallee. Hierbei soll es neben Schlägen und Tritten auch zur Bedrohung mit einem Klappmesser gekommen sein. Letztendlich fehlte dem 18-Jährigen Geschädigten seine Brille. Es wird bislang davon ausgegangen, dass der Kontrahent diese mitgenommen hat. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Identität des mutmaßlichen Angreifers aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 0781 21-2820, um Hinweise.

