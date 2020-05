Baden-Baden – Streitigkeiten am Augustaplatz

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Weil mehrere Personen unter anderem Flaschen in den Brunnen am Augustaplatz geworfen haben sollen, wurde am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen. Wie sich herausstellte, waren gegen 16:50 Uhr drei alkoholisierte Personen dort in Streit geraten, in dessen Verlauf wohl mehrere Gegenstände in dem Brunnen landeten. Im Verlauf des Einsatzes und dem Versuch, die Hintergründe und Abläufe des Streites zu ermitteln, beleidigte einer der Beteiligten, ein 37 Jahre alter Mann, die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Um weitere Streitigkeiten unter den Männern zu verhindern, wurden sie des Platzes verwiesen. Anzeigen wegen Beleidigung, der Unterschreitung des derzeit geregelten Mindestabstandes und dem öffentlichen Verrichten der kleinen Notdurft folgen nun.

/rs

