Baden-Baden – Suchaktion

Baden-Baden (ots) – Weil ein an Demenz erkrankter Patient in der Nacht aus seinem Klinikzimmer in der Balger Straße verschwunden war, wurde durch das Deutsche Rote Kreuz mit vier Suchhunden, der Feuerwehr Baden-Baden und mehreren Streifenwagen der Polizei nach dem Mittachtziger gesucht. Am Mittwochmorgen, kurz vor 2 Uhr, fiel das Verschwinden des Mannes, der vor mehreren Wochen operiert wurde, bei einer Kontrolle auf. Gegen 5 Uhr konnte der Mann vor einem Technikgebäude aufgefunden und nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst in die Klinik zurückgebracht werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3944847