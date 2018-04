Baden-Baden – Suche nach Opfern einer Körperverletzung

Baden-Baden (ots) – Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nun auf der Suche nach möglichen Opfern einer Körperverletzung, die sich bereits in der Nacht auf den 15. April gegen 4 Uhr vor einem Hotel in der Lange Straße zugetragen hat. Die zwischenzeitlich erfolgten Ermittlungen führten nun zu einer Wende im Verlauf des bislang angenommenen Tatgeschehens. Während sich in der Nacht ein 44 Jahre alter Mann gegenüber den Polizisten als vermeintliches Opfer dargestellt hatte, deutet nun das eingesehene Videomaterial auf einen anderen Tatablauf hin. Die Ermittler bitten das Paar, welches zunächst mit dem 44-Jährigen vor dem Hotel eine Unterhaltung geführt hatte und später in Streit geraten war, sich unter der Rufnummer: 07221 680-0 mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

