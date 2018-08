Baden-Baden – Tête-à-Tête mit besonderem Nachspiel

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Das lautstark vollzogene Tête-à-Tête zweier Bewohner in der Westlichen Industriestraße hat am Donnerstagabend zu Besorgnis im Kreise der Nachbarschaft und somit zu einem Polizeieinsatz geführt. Beim Eintreffen der wegen eines mutmaßlichen Hausstreites verständigten Ordnungshüter stellte sich heraus, dass mit großer Wahrscheinlichkeit kein echter Grund zur Sorge bestand. Die beide ´Streitenden´ hatten den Abend zwar laut, dafür aber in einvernehmlicher Zweisamkeit verbracht. /pb

