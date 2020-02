Baden-Baden – Trickreiche Diebe unterwegs

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zu einem Trickdiebstahl kam es am Dienstag in einem Wettbüro in der Rheinstraße. Gegen 12:20 Uhr suchten zwei bislang unbekannte Männer die Geschäftsräume auf, wobei einer der beiden gegenüber einer Servicekraft Wettinteresse vortäuschte. Als er diese mit Fragen geschickt ablenkte, bediente sich sein mutmaßlicher Komplize aus der Kasse. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Verdächtiger 1 (der die Servicekraft ablenkte):

– Glatze und Beule an rechter Kopfseite – schwarze Hugo-Boss-Brille – schwarzer Mantel mit silbernen Knöpfen – etwa 180 Zentimeter groß – etwa 40 bis 50 Jahre alt – sprach gebrochenes Deutsch mit russischem Akzent

Verdächtiger 2:

– Halbglatze / braune Haare – Brille – dicke schwarze Jacke mit schwarzem Schaal – etwa 170 Zentimeter groß – etwa 50 Jahre alt

Nach der Spurensicherung und den ersten Maßnahmen durch die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, haben deren Kollegen des Polizeipostens in Oos die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Verdächtigen werden unter der Telefonnummer: 07221 62505 erbeten.

