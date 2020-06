Baden-Baden – Überfall auf Wettbüro

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, betrat eine männliche Person ein Wettbüro in der Luisenstraße. Die Person bedrohte den alleine anwesenden Geschädigten und forderte die Herausgabe von Geld. Nach Herausgabe eines Geldbetrages in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 24 Jahre alt, 180 cm groß, schwarz bekleidet, helle Hautfarbe, maskiert mit einem schwarzen Nasen-/Mundschutz. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter Telefonnummer 0781/212820 melden.

