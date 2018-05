Baden-Baden – Übersehen

Baden-Baden (ots) – Vermutlich weil sie den auf der Straße herannahenden Fahrradfahrer übersehen hatte, kam es am Mittwochmittag zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einem 37 Jahre alten Radfahrer. Die junge Frau wollte gegen 15.15 Uhr mit ihrem Auto aus einem Grundstück in der Fürstenbergallee ausfahren, als sie den Zweiradfahrer vermutlich übersah und beide zusammenstießen. Hierdurch kam der 37-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung in die Stadtklinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3945913