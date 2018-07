Baden-Baden – Übersehen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein leicht verletzter Zweiradlenker und ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Ooser Bahnhofstraße zu beklagen. Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Opel war kurz nach 20 Uhr in Richtung Weststadt unterwegs, als er nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte. Hierbei übersah er nach ersten Ermittlungen den entgegenkommenden Fahrer der Aprilla und es kam zu Kollision. Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

