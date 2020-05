Baden-Baden – Um Erspartes betrogen, Zeugenhinweise erbeten

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt suchen Zeugen zu einer Geldübergabe, die sich am Montagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Ooser Bahnhofstraße ereignet hat. Ein Senior erhielt zuvor den Anruf einer vermeintlichen Nichte. Diese teilte mit, dass sie sich in Frankfurt am Main bei einem Notar befinden und für die vollständige Abwicklung einer Immobilienersteigerung noch 30.000 EUR benötigen würde. Die Bank könne ihr das Geld aber erst am Folgetag übergeben. Nachdem der ältere Herr der vermeintlichen Nichte mitteilte, dass die finanziellen Angelegenheiten seine Frau regelt und diese nicht zu Hause sei, wurde das Gespräch beendet. Nur wenige Minuten später erhielt der Senior erneut einen Anruf einer männlichen Person, die sich als Polizeibeamter des LKA 32 ausgab. Der Anrufer teilte mit, dass sie Ermittlungen wegen Enkeltrickbetrügereien durchführen und kurz vor einer Festnahme stünden. Im Zuge der Ermittlungen habe man festgestellt, dass der Mann zuvor kontaktiert wurde. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer, den so Getäuschten davon zu überzeugen, dass dieser zur Überführung der Täter, ein Mitarbeiter seiner Hausbank sei in diese Betrügereien auch involviert, zusammen mit seiner Frau Geld bei seiner Hausbank abhob. Im Anschluss fuhren die beiden Rentner zu dem eingangs erwähnten Supermarkt-Parkplatz in der Ooser Bahnhofstraße und warfen dort zwei Umschläge mit 20.000 Euro Inhalt aus dem Fenster und fuhren weiter. Angeblich wollte die Polizei die Enkeltrickbetrüger beim Aufnehmen der Umschläge festnehmen. Als das Ehepaar nach wenigen Minuten zum Parkplatz zurückkam, waren beide Umschläge verschwunden.Hinweise werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

