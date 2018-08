Baden-Baden – Umgestürzter Baum verursacht Sachschaden

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein in der Geroldsauer Straße nahe des angrenzenden Grobbachs gewachsener Baum stürzte am späten Mittwoch gegen 23 Uhr um und prallte auf einen geparkten Wagen. Der unbesetzte Audi wurde stark beschädigt unter dem Gewächs begraben. Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge. Die Wehrleute aus Baden-Baden konnten das in Mitleidenschaft gezogene Auto befreien. Verletzt wurde niemand.

