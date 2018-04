Baden-Baden – Unbelehrbar?

Baden-Baden (ots) – Als wenig belehrbar präsentierte sich ein 44-Jähriger den Beamten der Polizeireviere Gaggenau und Baden-Baden am Dienstag. Vormittags wurde der Mittvierziger in Gernsbach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei mussten die Ordnungshüter nicht nur feststellen, dass der Renault-Lenker keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch, dass er den vorgezeigten, ausländischen Führerschein manipuliert hatte. Doch nicht genug, der 44-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und beförderte eine geringe Menge desselben in seinem Wagen.

Nach Beendigung aller Maßnahmen und Belehrungen ging der Mann seiner Wege. Gegen 17 Uhr geriet er erneut in eine Polizeikontrolle. Diesmal fiel er den Beamten des Reviers Baden-Baden auf, weil er telefonierend am Steuer seines Renaults die Maximilianstraße befuhr. Nach der Auswertung der erhobenen Blutprobe erwarten den Mann mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3907445