Baden-Baden – Unfall beim Abbiegen

Baden-Baden (ots) – Der 19 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Audi zu Fall gekommen und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Nach bisherigen Feststellungen wollte der 31 Jahre alte Audi-Lenker kurz vor 7.30 Uhr von der Gartenstraße nach links in die Gallenbacher Straße abbiegen und übersah hierbei den in Richtung Baden-Baden herannahenden Yamaha-Fahrer. Der Heranwachsende wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Zur Instandsetzung der Fahrzeuge müssen etwa 5.000 Euro aufgebracht werden. /wo

