Baden-Baden – Unfall mit Folgen

Baden-Baden (ots) – Weitreichende Folgen für die beteiligten Autofahrer hat ein Unfall, der sich am Sonntagabend an der Abfahrt der B500 zur Sinzheimer Straße in Richtung Oos ereignet hat. Ein 58-jähriger Golf-Lenker wollte gegen 18:40 Uhr von der B500 kommend auf die Sinzheimer Straße in Richtung Oos einfahren. Hierbei soll er die Vorfahrt einer aus Richtung Sinzheim kommenden Toyota-Fahrerin missachtet haben, so dass es im Einmündungsbereich zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Toyota wurde über die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß im dortigen Grünstreifen noch gegen einen Gesteinsblock. Die Fahrerin des Toyota wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro. Da bei der Unfallaufnahme bei der Toyota-Fahrerin eine alkoholische Beeinflussung von rund einem Promille festgestellt wurde, mussten die Beamten des Polizeirevier Baden-Baden die Entnahme einer Blutprobe anordnen. Jetzt erwarten beide Fahrzeugführer entsprechende Strafanzeigen.

