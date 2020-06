Baden-Baden – Unfall nach Ausweichmanöver

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Einer Katze wich am Sonntagabend ein 19 Jahre alter Citroen-Fahrer offenbar aus und verursachte in der Folge einen Unfall mit einem Schaden von rund 5.000 Euro. Der Mann war gegen 18:30 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er auf Höhe der Straße `Im Metzenacker“ das Ausweichmanöver einleitete. In der Folge kam der Citroen von der Fahrbahn ab, drehte sich und beschädigte rund sechs Meter der Mittelleitplanke.

Die durch den Unfall und aufgeschleudertes Erdreich verschmutzte Fahrbahn musste durch die Feuerwehr Baden-Baden gereinigt werden. Verletzte waren bei dem Unfall nicht zu beklagen. Die Katze konnte unerkannt und offenbar unverletzt `entkommen´.

