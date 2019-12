Baden-Baden – Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einer Kollision am Donnerstagvormittag an der Kreuzung der K9616 nach Steinbach war ein Blechschaden von etwa 10.000 Euro zu beklagen. Ein über 80 Jahre alter Fahrer eines BMW missachtete hierbei gegen 13:20 Uhr die Vorfahrt eines von Bühl herannahenden Opel-Lenkers. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall teilweise gedreht, wobei der BMW nach einer Kollision mit einem Verkehrsschild in einem Grünstreifen zum Stehen kam. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4478510 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4478510