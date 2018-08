Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Baden-Baden (ots) – Eine junge Frau stand am Sonntagabend neben ihrem in der Briegelackerstraße geparkten Pkw und wollte gerade ihr Kind aus der Babyschale nehmen, als sie einen Rollerfahrer in Schlangenlinien in Richtung ihres Vehikels fahren sah. … Lesen Sie hier weiter…

