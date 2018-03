Baden-Baden – Unfallflucht

Baden-Baden (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstagavormittag einen in der Dekan-Höfler-Straße geparkten Jaguar gerammt und danach ohne Schadensregulierung das Weite gesucht. Sollte der Unfallverursacher nicht ermittelt werden können, steht dem Besitzer des Gefährts aus britischer Produktion eine Instandsetzungsrechnung in Höhe von rund 1.000 Euro ins Haus. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3896785