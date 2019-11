Baden-Baden – Unfallflucht mit Personenschaden

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Bei einem Abbiegevorgang an der Kreuzung Lichtentaler Straße und Stephanienstraße übersah ein PKW-Fahrer am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr einen Fußgänger, der auf einem Fußgängerüberweg kreuzte. Beim Einfahren in die Stephanienstraße wurde der Fußgänger vom Fahrzeug erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Der 44-jährige Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei nach kurzen Ermittlungen den mutmaßlichen Fahrzeugführer identifizieren. Den 80-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

