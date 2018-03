Baden-Baden – Unfallflucht / Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) – Ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes war am Sonntagabend in der Stephanienstraße unterwegs, als er gegen 21.45 Uhr mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Citroen kollidierte und so einen Schaden von rund 500 Euro hinterließ. Er suchte anschließend das Weite, ohne sich um das angerichtete Malheur zu kümmern. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfall. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen unweit der Hausnummer 41 aufgehalten haben, die etwas beobachtet haben könnten. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221-6800 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3900666