Baden-Baden: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Anzeige

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in der Hochstraße einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht. Ersten Ermittlungen nach war der Verkehrsteilnehmer gegen 17 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa kollidiert und hat hier einen Schaden von rund 500 Euro hinterlassen.

Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine blonde Frau gehandelt haben könnte, welche mit einer schwarzen Limousine unterwegs war. Zeugen werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4092262