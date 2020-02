Baden-Baden – Unter Drogen in Kontrollstelle

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Bei einer am Parkplatz Oberwald an der B500 eingerichteten Kontrollstelle, wurde am Mittwochnachmittag ein Citroen einer Überprüfung unterzogen. Der 32-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, weshalb von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde bis zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt. /ag

