Baden-Baden – Unzulässiges Fahrwerk verbaut – Auto stillgelegt

Baden-Baden (ots) – Um seinen VW Passat wieder nutzen zu können, muss ein 60 Jahre alter Autobesitzer seinen Wagen zunächst wieder in einen vorschriftsmäßigen Zustand versetzen. Das Fahrzeug ist nach einer Polizeikontrolle am Donnerstagmittag auf der B 500 und einer anschließenden Vorführung bei einem Sachverständigen stillgelegt worden. Bei einer Überprüfung des VW stellten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden fest, dass unter anderem ein unzulässiges Fahrwerk im Auto verbaut wurde, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die Zulassungsbescheinigung und die amtlichen Kennzeichen des Passat wurden sichergestellt und den 60-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

