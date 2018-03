Baden-Baden – Vandalismus am stillen Örtchen

Baden-Baden (ots) – Aufgrund der Zerstörungen in den öffentlichen Toiletten der Lichtentaler Allee, alarmierte eine Dame am Montagvormittag die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte. Als sie das innerstädtische stille Örtchen aufsuchen wollte, entdeckte die Frau, dass Unbekannte einen großen Stein genutzt hatten, um Toilettendeckel und Brille gänzlich zu zerstören. Der genaue Tatzeitpunkt konnte bisher nicht genau eingegrenzt werden. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 07221/6800, in Verbindung zu setzen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3901500