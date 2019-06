Baden-Baden, Varnhalt – Durch freilaufenden Hund gebissen

Anzeige

Baden-Baden, Varnhalt (ots) – Eine schmerzhafte Begegnung machte am Dienstagmorgen ein 43-jähriger Mountainbiker auf einem Waldweg im Bereich der Yburg. An einer Engstelle traf der Velo-Lenker gegen 10:45 Uhr auf einen freilaufenden Hund, der durch dessen Herrchen beim Erblicken des Radlers am Halsband festgehalten wurde. Just als der Zweiradfahrer auf Höhe des Hundes war, riss sich dieser los und biss dem 43-Jährigen in die Hand und verletzte ihn leicht. Der Hundehalter muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Die weiteren Ermittlungen hierzu haben die Beamten der Polizeihundeführerstaffel übernommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4294898