Baden-Baden, Varnhalt – Einbruch in Wohnhäuser

Baden-Baden, Varnhalt (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen, die sich am Dienstag zwischen 17:30 Uhr und 22 Uhr in der Weinsteige zugetragen haben, aufgenommen. Bislang unbekannte Täter schlugen an einer Doppelhaushälfte eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten sie alle Zimmer und Schränke. Im danebenliegenden Haus wurde ebenfalls eingebrochen. Dort wurde die Terrassentür aufgehebelt und dann ebenfalls das gesamte Haus durchsucht. Es entstand in beiden Fällen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die während des Tatzeitraums in der Weinsteige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon: 07223 99097-0.

